android-1.ru / Игры / Экшен / Куриная стрельба Снайперская (Мод, Без рекламы)
Куриная стрельба Снайперская (Мод, Без рекламы)

Куриная стрельба Снайперская (Мод, Без рекламы) 1.1

Охоться на куриц с винтовкой, метко стреляй и соревнуйся с другими охотниками
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Play Vertex
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Куриная стрельба: Снайперская — это весёлая 3D‑стрелялка с элементами охотничьего симулятора. Каждые пять минут ты выслеживаешь цыплят на экране, прицеливаешься и стреляешь, стараясь поразить как можно больше целей. В игре простое управление, разнообразие оружия и уровней, а курицы ведут себя неожиданно: бегают, взлетают, путаются под ногами и прячутся. Подойдёт всем, кто хочет развлечься без лишнего напряжения.


В режиме сафари ты проходишь задания, а в снайперском — соревнуешься в точности. Игра подходит детям и взрослым, работает офлайн и не требует доната. Яркая графика, смешная анимация и динамика делают её отличным способом провести время. Стреляй, собирай очки и докажи, что ты лучший охотник за крылатыми шалопаями!


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Куриная стрельба Снайперская (Мод, Без рекламы) v1.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Куриная стрельба Снайперская (Мод, Без рекламы) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Тун Тун Тун Сахур AI Животные
Тун Тун Тун Сахур AI Животные
Version: 1.2
Toon Battle!
Toon Battle!
Version: 0.1
Приключения в джунглях 4 (Полная версия)
Приключения в джунглях 4 (Полная версия)
Version: 36.0
Troll Face Quest: Horror 3 (Мод, Без рекламы)
Troll Face Quest: Horror 3 (Мод, Без рекламы)
Version: 226.1.28
Icewind Dale: Enhanced Edition (Мод, Unlocked)
Icewind Dale: Enhanced Edition (Мод, Unlocked)
Version: 2.6.6.10
Void Stalkers: The Legend (Мод, Unlocked)
Void Stalkers: The Legend (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Life & Suffering of Sir Brante (Мод меню)
Life & Suffering of Sir Brante (Мод меню)
Version: 1.4.2
Apple Grapple: Survivor (Мод Меню)
Apple Grapple: Survivor (Мод Меню)
Version: 973

Отзывы о Куриная стрельба Снайперская (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив