Куриная стрельба Снайперская (Мод, Без рекламы) 1.1
Охоться на куриц с винтовкой, метко стреляй и соревнуйся с другими охотниками
Куриная стрельба: Снайперская — это весёлая 3D‑стрелялка с элементами охотничьего симулятора. Каждые пять минут ты выслеживаешь цыплят на экране, прицеливаешься и стреляешь, стараясь поразить как можно больше целей. В игре простое управление, разнообразие оружия и уровней, а курицы ведут себя неожиданно: бегают, взлетают, путаются под ногами и прячутся. Подойдёт всем, кто хочет развлечься без лишнего напряжения.
В режиме сафари ты проходишь задания, а в снайперском — соревнуешься в точности. Игра подходит детям и взрослым, работает офлайн и не требует доната. Яркая графика, смешная анимация и динамика делают её отличным способом провести время. Стреляй, собирай очки и докажи, что ты лучший охотник за крылатыми шалопаями!
Взлом скорости, без рекламы.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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