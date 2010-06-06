Описание

Куриная стрельба: Снайперская — это весёлая 3D‑стрелялка с элементами охотничьего симулятора. Каждые пять минут ты выслеживаешь цыплят на экране, прицеливаешься и стреляешь, стараясь поразить как можно больше целей. В игре простое управление, разнообразие оружия и уровней, а курицы ведут себя неожиданно: бегают, взлетают, путаются под ногами и прячутся. Подойдёт всем, кто хочет развлечься без лишнего напряжения.





В режиме сафари ты проходишь задания, а в снайперском — соревнуешься в точности. Игра подходит детям и взрослым, работает офлайн и не требует доната. Яркая графика, смешная анимация и динамика делают её отличным способом провести время. Стреляй, собирай очки и докажи, что ты лучший охотник за крылатыми шалопаями!