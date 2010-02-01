Apple Grapple: Survivor 973
Яблоко — святыня, черви — враги, а вы — последняя линия фруктовой обороны
Apple Grapple: Survivor — это игра, где даже сочный фрукт может стать эпицентром кровавой битвы (ну, почти). Милые, зелёные червячки? Забудьте. Эти создания пришли не за миром, а за вашей яблочной плотью. Они выползают отовсюду, хищно шипят, окружают и не оставляют ни минуты покоя. Ваша задача — защищать яблоко любой ценой, и поверьте, вы быстро врастёте в роль безжалостного воина, у которого под рукой всегда найдётся топор, арбалет или что-то посерьёзнее. Всё, что нужно — выжить, уничтожить как можно больше врагов и не дать ни одному червю устроить пир.
Механика простая, но бодрая: вы собираете золото, улучшаете вооружение и ищете идеальную комбинацию из шести смертоносных пушек. Каждый уровень — это новая волна хаоса, где правильная стратегия и быстрая реакция решают всё. Хочешь сокрушать врагов в ближнем бою? Пожалуйста. Любишь держаться на расстоянии и выжигать всё огненными шарами? Без проблем. Apple Grapple: Survivor постоянно подкидывает свежие варианты: от забавных до по-настоящему мощных. А ещё здесь приятно залипать — не только из-за динамики, но и из-за очарования вражеских червячков, которых всё равно придётся стереть в кашу. Потому что яблоко — это святое.
1- Заработать 100000 золота
2- Заработать 1000 жетонов молота
3- Заработать 1000 жетонов кирки
4- Заработать 100 кристаллов
5- Заработать все снаряжение
6- Заполнить опыт
7- Полный билет защиты яблок
8- Полная энергия
9- Полный билет космической миссии
10- Получить 10 билетов защиты яблок
11- Получить 10 единиц энергии
12- Получить 1 билет защиты яблок
13- Увеличить обратный отсчет на 10 секунд
14- Увеличить обратный отсчет на 60 секунд
15- Увеличить количество убийств врагов в боевом пропуске на 1000
16- Увеличить количество убийств врагов в боевом пропуске на 100000
17- Увеличить количество убийств врагов в боевом пропуске на 5000
18- Увеличить количество убийств врагов в радуге на 1000
19- Увеличить количество убийств врагов в радуге на 5000
20- Бесконечная энергия
21- Пропустить обучение
22- Анти-бан
23- Обход античита
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