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Apple Grapple: Survivor (Мод Меню)

Apple Grapple: Survivor 973

Мод меню

Яблоко — святыня, черви — враги, а вы — последняя линия фруктовой обороны
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Версия:
973
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Loop Games A.S.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Apple Grapple: Survivor — это игра, где даже сочный фрукт может стать эпицентром кровавой битвы (ну, почти). Милые, зелёные червячки? Забудьте. Эти создания пришли не за миром, а за вашей яблочной плотью. Они выползают отовсюду, хищно шипят, окружают и не оставляют ни минуты покоя. Ваша задача — защищать яблоко любой ценой, и поверьте, вы быстро врастёте в роль безжалостного воина, у которого под рукой всегда найдётся топор, арбалет или что-то посерьёзнее. Всё, что нужно — выжить, уничтожить как можно больше врагов и не дать ни одному червю устроить пир.


Механика простая, но бодрая: вы собираете золото, улучшаете вооружение и ищете идеальную комбинацию из шести смертоносных пушек. Каждый уровень — это новая волна хаоса, где правильная стратегия и быстрая реакция решают всё. Хочешь сокрушать врагов в ближнем бою? Пожалуйста. Любишь держаться на расстоянии и выжигать всё огненными шарами? Без проблем. Apple Grapple: Survivor постоянно подкидывает свежие варианты: от забавных до по-настоящему мощных. А ещё здесь приятно залипать — не только из-за динамики, но и из-за очарования вражеских червячков, которых всё равно придётся стереть в кашу. Потому что яблоко — это святое.


Информация о модах

1- Заработать 100000 золота

2- Заработать 1000 жетонов молота

3- Заработать 1000 жетонов кирки

4- Заработать 100 кристаллов

5- Заработать все снаряжение

6- Заполнить опыт

7- Полный билет защиты яблок

8- Полная энергия

9- Полный билет космической миссии

10- Получить 10 билетов защиты яблок

11- Получить 10 единиц энергии

12- Получить 1 билет защиты яблок

13- Увеличить обратный отсчет на 10 секунд

14- Увеличить обратный отсчет на 60 секунд

15- Увеличить количество убийств врагов в боевом пропуске на 1000

16- Увеличить количество убийств врагов в боевом пропуске на 100000

17- Увеличить количество убийств врагов в боевом пропуске на 5000

18- Увеличить количество убийств врагов в радуге на 1000

19- Увеличить количество убийств врагов в радуге на 5000

20- Бесконечная энергия

21- Пропустить обучение

22- Анти-бан

23- Обход античита

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 Теги темы: Мод меню

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