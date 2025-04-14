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Stick Hero (Мод, Без рекламы)

Stick Hero 2.0.8

Без рекламы

Один неверный расчёт — и герой летит вниз, оставив за собой только палку
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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ketchapp
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Stick Hero — это минимализм, который держит в напряжении с первого касания. Вам даётся всего одно действие — растянуть палку, чтобы создать мост между платформами. Но именно в этом простом жесте скрыта вся суть: слишком коротко — и вы падаете, слишком долго — и тоже мимо. Каждое нажатие — как прыжок в неизвестность, где точность важнее скорости, а выдержка — ценнее любой реакции.


Stick Hero обманчиво проста, но за этой простотой — настоящий тест на внимательность и интуицию. С каждой новой платформой вы набираете темп, подсознательно считывая расстояния и нащупывая идеальный момент отпустить палец. Это игра из тех, что запускаешь "на минутку", а потом ловишь себя на сотом падении — и всё равно пробуешь снова. Потому что каждый рекорд кажется почти достижимым. Почти.


Информация о модах

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Скачать Stick Hero (Мод, Без рекламы) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

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