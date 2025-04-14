Описание

Stick Hero — это минимализм, который держит в напряжении с первого касания. Вам даётся всего одно действие — растянуть палку, чтобы создать мост между платформами. Но именно в этом простом жесте скрыта вся суть: слишком коротко — и вы падаете, слишком долго — и тоже мимо. Каждое нажатие — как прыжок в неизвестность, где точность важнее скорости, а выдержка — ценнее любой реакции.





Stick Hero обманчиво проста, но за этой простотой — настоящий тест на внимательность и интуицию. С каждой новой платформой вы набираете темп, подсознательно считывая расстояния и нащупывая идеальный момент отпустить палец. Это игра из тех, что запускаешь "на минутку", а потом ловишь себя на сотом падении — и всё равно пробуешь снова. Потому что каждый рекорд кажется почти достижимым. Почти.