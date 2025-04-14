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The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Мод, Unlocked)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1.3.0

Unlocked

Время, музыка и меч — игра, которая задала ритм целой эпохе
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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nintendo EPD
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

The Legend of Zelda: Ocarina of Time — не просто культовая часть серии, а точка отсчёта для всего жанра 3D-приключений. Выпущенная в 1998 году для Nintendo 64, она стала революцией: впервые Хайрул предстал не в пикселях, а в объёме, с просторами, в которых хотелось теряться. Вы играете за Линка, героя с зелёной шапкой и храбрым сердцем, которому предстоит остановить Ганондорфа — амбициозного короля, угрожающего разрушить мир. И не просто пройти путь — а пройти его сквозь время: из детства во взрослую жизнь, сражаясь с чудовищами, решая головоломки и вбирая в себя музыку мира, где даже инструмент — ключ к судьбе.


Окарина здесь — не просто магический предмет, а связующая нить между игроком и пространством. С её помощью вы меняете погоду, открываете тайные проходы, перемещаетесь по времени. Уникальная система прицеливания (Z-targeting), контекстное управление, насыщенные подземелья и драматическая история сделали игру настоящим образцом баланса между механикой и эмоцией. Ocarina of Time не просто была первой в 3D — она доказала, что приключение может быть по-настоящему живым. Даже спустя десятилетия она остаётся эталоном: не как ностальгия, а как живое доказательство того, что гениальный дизайн не стареет.


Информация о модах

Unlocked Game

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 Теги темы: Unlocked

Скачать The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Мод, Unlocked) v1.3.0 MOD APK

Скачать The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Мод, Unlocked) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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