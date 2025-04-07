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Be Brave, Barb (Мод, Бесплатные покупки)

Be Brave, Barb 1.0

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Даже у кактуса может сломаться настрой — но ему всё равно придётся идти до конца
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Thomas K Young
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Be Brave, Barb — новый платформер от автора серии Dadish, в котором ты управляешь угрюмым, но очень колючим героем. Барб — кактус с подбитым настроением, которому предстоит преодолеть кучу ловушек, врагов и странностей, чтобы добраться до важной финальной битвы. Проблема в том, что он совершенно не в духе. Но отступать поздно — впереди приключения, в которых ему срочно нужна твоя поддержка.


Be Brave, Barb сочетает фирменный юмор, стильную пиксельную графику и нестандартные уровни, где каждое испытание — не просто платформа, а часть истории. Игроки не только прыгают и сражаются, но и помогают герою вернуть мотивацию, найти смысл в движении вперёд и, возможно, снова поверить в себя. Это игра не только про ловкость, но и про внутреннюю силу. Потому что даже кактусам иногда нужно напоминание — быть храбрым важно, даже если ты на грани.


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Скачать Be Brave, Barb (Мод, Бесплатные покупки) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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