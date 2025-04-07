Описание

Be Brave, Barb — новый платформер от автора серии Dadish, в котором ты управляешь угрюмым, но очень колючим героем. Барб — кактус с подбитым настроением, которому предстоит преодолеть кучу ловушек, врагов и странностей, чтобы добраться до важной финальной битвы. Проблема в том, что он совершенно не в духе. Но отступать поздно — впереди приключения, в которых ему срочно нужна твоя поддержка.





Be Brave, Barb сочетает фирменный юмор, стильную пиксельную графику и нестандартные уровни, где каждое испытание — не просто платформа, а часть истории. Игроки не только прыгают и сражаются, но и помогают герою вернуть мотивацию, найти смысл в движении вперёд и, возможно, снова поверить в себя. Это игра не только про ловкость, но и про внутреннюю силу. Потому что даже кактусам иногда нужно напоминание — быть храбрым важно, даже если ты на грани.