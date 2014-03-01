Описание

Denis Di Gebukin Warga — это тот случай, когда ты попал в самую трэшовую 2D-бойню, и выхода нет. Денис накосячил, и теперь весь район вышел с кулаками. Боевая арена — это не просто ринг, это хаос, где каждый житель — как мини-босс, а каждый удар может отправить в полёт. Выбирай своего бойца, врубай комбо, лови тайминги и старайся не стать частью пейзажа. Тут не до разговоров — только драка.





У каждого персонажа — свои приёмы, свои фишки и способ выносить оппонентов. Denis Di Gebukin Warga не притворяется серьёзным файтингом, но именно этим и цепляет: весело, дико, бешено. Один раунд — и ты уже орёшь от происходящего. Тут нет пафоса — только уличный замес, в котором выживает не сильнейший, а самый безбашенный. Так что надевай шлёпанцы, врубай ярость и иди показывать Денису, что значит «гебукин варга».