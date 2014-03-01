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Scolopendra

Scolopendra 1.0.0

Оригинал

Погрузитесь в эпическую битву: меткий стрелок против многочисленных чудовищных сколопендр
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Scolopendra — игра, в которой вы берете на себя роль одинокого стрелка, сражающегося с безжалостными волнами чудовищных сколопендр. Эти массивные, сегментированные твари, медленно, но неумолимо приближающиеся к вашей обороне, представляют собой настоящий вызов для вашей меткости и тактического мышления. Ваша задача — поочередно уничтожать их сегменты, не допуская достижения критической точки, где даже один недостреленный отрезок может привести к поражению. За каждое успешно уничтоженное звено вы зарабатываете очки опыта, которые позволяют повысить уровень, открыть новые перки и разблокировать мощные улучшения, такие как рикошеты, повышенный критический урон и пули, способные пронзать броню врагов.


Погрузитесь в интенсивную атмосферу оборонительных сражений, где каждая секунда на счету. Постепенно совершенствуйте свою стратегию, настраивайте стиль игры и адаптируйтесь к все возрастающей угрозе. С каждой новой волной противников ваши навыки становятся острее, а арсенал – мощнее, превращая вас в настоящего мастера тактики и меткости.


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