Описание

Scolopendra — игра, в которой вы берете на себя роль одинокого стрелка, сражающегося с безжалостными волнами чудовищных сколопендр. Эти массивные, сегментированные твари, медленно, но неумолимо приближающиеся к вашей обороне, представляют собой настоящий вызов для вашей меткости и тактического мышления. Ваша задача — поочередно уничтожать их сегменты, не допуская достижения критической точки, где даже один недостреленный отрезок может привести к поражению. За каждое успешно уничтоженное звено вы зарабатываете очки опыта, которые позволяют повысить уровень, открыть новые перки и разблокировать мощные улучшения, такие как рикошеты, повышенный критический урон и пули, способные пронзать броню врагов.





Погрузитесь в интенсивную атмосферу оборонительных сражений, где каждая секунда на счету. Постепенно совершенствуйте свою стратегию, настраивайте стиль игры и адаптируйтесь к все возрастающей угрозе. С каждой новой волной противников ваши навыки становятся острее, а арсенал – мощнее, превращая вас в настоящего мастера тактики и меткости.