Описание

Eastern Exorcist — это захватывающий side‑scroll экшен с привлекательной графикой, действие которого разворачивается в грандиозном и опасном фэнтезийном мире. В роли инквизитора вы отправитесь в путешествие по землям, где обитают духи, монстры и демоны, а также люди, стремящиеся использовать их силы для собственной выгоды. Каждая угроза требует мгновенного реагирования — ваша задача защитить невинных и восстановить баланс, устраняя тьму на своём пути.





Игра выделяется качественной анимацией, эффектными визуальными эффектами и удобным управлением, обеспечивающим плавное взаимодействие с окружением. Функциональная боевая механика сочетает скорость и точность движений, а зрелищные поединки высокой сложности позволяют ощутить всю мощь вашего героя. Система развития персонажа предлагает множество улучшений и новое снаряжение, делая каждое прохождение уникальным и наполненным динамикой.