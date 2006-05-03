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Eastern Exorcist (Полная версия)

Eastern Exorcist (Полная версия) 1.00.0

Эпическое приключение в красочном фэнтези‑мире, полном духов, демонов и опасностей
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Версия:
1.00.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Eastern Exorcist — это захватывающий side‑scroll экшен с привлекательной графикой, действие которого разворачивается в грандиозном и опасном фэнтезийном мире. В роли инквизитора вы отправитесь в путешествие по землям, где обитают духи, монстры и демоны, а также люди, стремящиеся использовать их силы для собственной выгоды. Каждая угроза требует мгновенного реагирования — ваша задача защитить невинных и восстановить баланс, устраняя тьму на своём пути.


Игра выделяется качественной анимацией, эффектными визуальными эффектами и удобным управлением, обеспечивающим плавное взаимодействие с окружением. Функциональная боевая механика сочетает скорость и точность движений, а зрелищные поединки высокой сложности позволяют ощутить всю мощь вашего героя. Система развития персонажа предлагает множество улучшений и новое снаряжение, делая каждое прохождение уникальным и наполненным динамикой.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Eastern Exorcist (Полная версия) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
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