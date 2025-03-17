Epic Merge: Roguelike TD (Мод Меню) 1.75.1
Добро пожаловать в Epic Merge – эпическое слияние стратегии и удачи!
Погрузитесь в мир Roguelike Tower Defense, где ваша тактика и мастерство слияния решают судьбу королевства. Нанимайте уникальных героев с особыми способностями, объединяйте предметы и сражайтесь с грозными монстрами в волшебном мире, где каждая битва – это новое испытание.
Испытайте инновационные механики, такие как воскрешение, вампиризм и дальние атаки, и разработайте стратегию, чтобы доминировать на поле боя. Каждое ваше решение имеет значение в этой захватывающей игре, где элементы roguelike обеспечивают уникальный опыт, а динамичная механика Tower Defense бросает вызов даже самым искушённым игрокам.
Скачайте Epic Merge прямо сейчас и отправьтесь в своё эпическое путешествие, чтобы защитить своё королевство от чудовищной орды и оставить след в истории!
Меню модов
Пропускная волна
Пройти главу
Прыгай, волна
Враг Смерти
Добавить билеты
Добавить звезды
Добавить драгоценные камни
Добавить день
Добавить монеты
Добавить 1 неделю
Добавить 5удачи
Добавить 1 час
Скачать Epic Merge: Roguelike TD (Мод Меню) v1.75.1 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer