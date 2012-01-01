Описание

Отправьтесь в захватывающее путешествие по мексиканским джунглям, где древние храмы, ядовитые болота и вулканические пещеры становятся ареной для смелых подвигов. В роли искательницы приключений вам предстоит сразиться с ордами нежити, раз за разом пробиваясь сквозь коварные ловушки и головоломки, чтобы остановить зловещего Хранителя Тьмы, грозящего погрузить мир в вечную ночь.





Используйте широкий арсенал разблокируемого оружия и сверхмощные реликвии, совершенствуйте свои навыки в динамичных боях и стратегически решайте задачи, требующие ловкости и сообразительности. Преодолевайте препятствия с помощью крюка, совершайте захватывающие прыжки и балансируйте на платформенных участках, демонстрируя истинное мастерство. Насладитесь игрой как в одиночном режиме, так и в захватывающем мультиплеере, где совместные приключения и выполнение побочных заданий превращают каждое сражение в незабываемое испытание ваших возможностей.