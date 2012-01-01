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Lara Croft: Guardian of Light (Мод, Unlocked)

Lara Croft: Guardian of Light (Мод, Unlocked) 1.2.1RC14

Эпическое приключение в мире древних тайн и опасностей
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Версия:
1.2.1RC14
Требования:
Android 12
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Отправьтесь в захватывающее путешествие по мексиканским джунглям, где древние храмы, ядовитые болота и вулканические пещеры становятся ареной для смелых подвигов. В роли искательницы приключений вам предстоит сразиться с ордами нежити, раз за разом пробиваясь сквозь коварные ловушки и головоломки, чтобы остановить зловещего Хранителя Тьмы, грозящего погрузить мир в вечную ночь.


Используйте широкий арсенал разблокируемого оружия и сверхмощные реликвии, совершенствуйте свои навыки в динамичных боях и стратегически решайте задачи, требующие ловкости и сообразительности. Преодолевайте препятствия с помощью крюка, совершайте захватывающие прыжки и балансируйте на платформенных участках, демонстрируя истинное мастерство. Насладитесь игрой как в одиночном режиме, так и в захватывающем мультиплеере, где совместные приключения и выполнение побочных заданий превращают каждое сражение в незабываемое испытание ваших возможностей.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Lara Croft: Guardian of Light (Мод, Unlocked) 3.3 Гб Ссылка 2 3.3 Гб
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