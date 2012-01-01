Описание

Console Tycoon – это захватывающий симулятор, позволяющий вам построить собственную империю игровых консолей. Ваша история начинается в 1980 году, когда индустрия видеоигр только начинает набирать обороты, и вы получаете шанс стать пионером в мире технологий. Управляйте разработкой и выпуском домашних консолей, портативных устройств, геймпадов и VR-гарнитур, создавая уникальные продукты, способные завоевать рынок и изменить правила игры.





С уникальным редактором, предлагающим более 10 000 функций, Console Tycoon позволяет вам прорабатывать каждую деталь – от дизайна до технических характеристик, обеспечивая максимальную глубину настройки и творчества. Развивайте собственные технологии, оптимизируйте производственные процессы и стройте бизнес, который сможет конкурировать с ведущими брендами в мире видеоигр. Ваши стратегические решения определят, станет ли ваша империя легендарной в истории игровой индустрии!