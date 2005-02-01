Описание

Погрузитесь в мир строительства и стратегии, где ваше невероятное приключение начинается с простых действий: рубите деревья, продавайте пиломатериалы и зарабатывайте деньги для старта. Постепенно открывайте новые зоны, полные испытаний и возможностей, чтобы построить город своей мечты. Каждый шаг приближает вас к созданию собственной строительной империи, где зона за зоной вы воплощаете свои амбициозные планы.





Разблокируйте современные строительные материалы — кирпичи, доски, стекло и железные прутья — чтобы возводить более прочные и красивые сооружения. Улучшайте транспортные средства и технику, сокращая время строительства и повышая эффективность работы. Оптимизируйте стратегию с помощью таких инструментов, как тележка и вилочный погрузчик, и позвольте своему творческому потенциалу развернуться в полном объеме. Construct It 3D дарит вам свободу резать, строить и творить, открывая путь к достижению мечты о великом городе.