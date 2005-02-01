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Construct It 3D (Мод, много денег)

Construct It 3D (Мод, много денег) 0.46

Постройте свою строительную империю в Construct It 3D
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Версия:
0.46
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MILKYWAY OYUN YAZILIM BILISIM SAN. TIC. A.S.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 259 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир строительства и стратегии, где ваше невероятное приключение начинается с простых действий: рубите деревья, продавайте пиломатериалы и зарабатывайте деньги для старта. Постепенно открывайте новые зоны, полные испытаний и возможностей, чтобы построить город своей мечты. Каждый шаг приближает вас к созданию собственной строительной империи, где зона за зоной вы воплощаете свои амбициозные планы.


Разблокируйте современные строительные материалы — кирпичи, доски, стекло и железные прутья — чтобы возводить более прочные и красивые сооружения. Улучшайте транспортные средства и технику, сокращая время строительства и повышая эффективность работы. Оптимизируйте стратегию с помощью таких инструментов, как тележка и вилочный погрузчик, и позвольте своему творческому потенциалу развернуться в полном объеме. Construct It 3D дарит вам свободу резать, строить и творить, открывая путь к достижению мечты о великом городе.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Construct It 3D (Мод, много денег) 259 Мб Ссылка 2 259 Мб
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