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Weaphones™ Antiques Gun Sim (Мод, Unlocked Game)

Weaphones™ Antiques Gun Sim (Мод, Unlocked Game) 1.2.05

Откройте для себя историю огнестрельного оружия с Weaphones Antiques
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Версия:
1.2.05
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
OranginalPlan
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в эпоху пороховых пистолетов, преступников и революционеров, вернувшись в прошлое с реалистичным симулятором огнестрельного оружия. Weaphones Antiques от создателей популярной серии Weaphones позволяет вам испытать себя на Диком Западе, заряжая классический револьвер Colt Single Action или поворачивая рычаг легендарной винтовки Winchester Lever 1873 года. Представьте, что вы солдат Гражданской войны, спешащий заправить сковороду и выстрелить из винтовки с кремневым замком, или вы хотите ощутить мощь пиратского мушкетона.


Мы уделили особое внимание деталям, чтобы каждая модель оружия работала точно так же, как её реальный аналог: от заряжания и заправки до взведения, циклической стрельбы и отдачи. Включите функцию вспышки, чтобы ваше устройство имело реалистичный эффект при каждом выстреле, и настройте расположение оружия, чтобы максимально погрузиться в опыт настоящего стрелка. Пошаговые анимированные инструкции помогут быстро освоить работу с каждым экземпляром.


Weaphones Antiques — это уникальное путешествие в историю огнестрельного оружия без встроенных покупок и дополнительных продаж. Оставайтесь в безопасности и получайте удовольствие, узнавая об оружии, которое вы знали только по фильмам и музеям.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Weaphones™ Antiques Gun Sim (Мод, Unlocked Game) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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