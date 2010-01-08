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Frontline: Truck Simulator (Мод, Много денег)

Frontline: Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.5.2

Возьмите руль и отправляйтесь в бой: станьте героем фронтовой доставки с Frontline: Truck Simulator
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Версия:
1.5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в атмосферу Второй мировой войны в Frontline: Truck Simulator, взяв на себя роль отважного водителя тягача, доставляющего жизненно важные грузы прямо на фронт. Ваша миссия — перевозить медицинские припасы, технику и боеприпасы в условиях сложной боевой обстановки, где каждая минута может иметь решающее значение.


Особое внимание уделено динамически разрушаемой среде: процедурная имитация грязи, воды и полностью разрушаемых препятствий заставляет вас адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Используйте разнообразный автопарк тягачей, воссозданных по историческим моделям, чтобы выполнять задания различной сложности и зарабатывать деньги для обновления и модернизации вашего транспорта. Модифицируйте тягачи, добавляя улучшения для преодоления самых трудных маршрутов и обеспечения быстрой доставки грузов.


Frontline: Truck Simulator — это не просто игра-симулятор, это динамичное приключение, где ваш водительский талант и стратегическое мышление становятся залогом успеха на поле боя!


Информация о модах

Неограниченные деньги

Неограниченное золото

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 Теги темы: Много денег

Скачать Frontline: Truck Simulator (Мод, Много денег) v1.5.2 MOD APK

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Скачать Frontline: Truck Simulator (Мод, Много денег) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

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