Описание

Погрузитесь в атмосферу Второй мировой войны в Frontline: Truck Simulator, взяв на себя роль отважного водителя тягача, доставляющего жизненно важные грузы прямо на фронт. Ваша миссия — перевозить медицинские припасы, технику и боеприпасы в условиях сложной боевой обстановки, где каждая минута может иметь решающее значение.





Особое внимание уделено динамически разрушаемой среде: процедурная имитация грязи, воды и полностью разрушаемых препятствий заставляет вас адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Используйте разнообразный автопарк тягачей, воссозданных по историческим моделям, чтобы выполнять задания различной сложности и зарабатывать деньги для обновления и модернизации вашего транспорта. Модифицируйте тягачи, добавляя улучшения для преодоления самых трудных маршрутов и обеспечения быстрой доставки грузов.





Frontline: Truck Simulator — это не просто игра-симулятор, это динамичное приключение, где ваш водительский талант и стратегическое мышление становятся залогом успеха на поле боя!