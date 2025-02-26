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Pizza Ready (Мод Меню)

Pizza Ready (Мод Меню) 35.0.0

Откройте для себя симулятор пиццерии и постройте свою империю пиццы прямо сейчас!
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Версия:
35.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в увлекательный мир управления, где Pizza Ready превращает каждый день в праздник вкуса и бизнеса. Эта игра — настоящий симулятор пиццерии, который научит вас всему: от приготовления ароматной пиццы и её подачи до найма персонала и эффективного управления магазином. 


Станьте хозяином собственной пиццерии, улучшайте рецепты, модернизируйте оборудование и заботьтесь о каждом посетителе, чтобы ваша пиццерия стала самой популярной в городе. Развивайте свой бизнес, обретайте новых клиентов и добивайтесь финансового успеха, создавая уникальную империю пиццы, которая станет легендой!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Pizza Ready (Мод Меню) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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