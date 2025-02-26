Pizza Ready (Мод Меню) 35.0.0
Откройте для себя симулятор пиццерии и постройте свою империю пиццы прямо сейчас!
Погрузитесь в увлекательный мир управления, где Pizza Ready превращает каждый день в праздник вкуса и бизнеса. Эта игра — настоящий симулятор пиццерии, который научит вас всему: от приготовления ароматной пиццы и её подачи до найма персонала и эффективного управления магазином.
Станьте хозяином собственной пиццерии, улучшайте рецепты, модернизируйте оборудование и заботьтесь о каждом посетителе, чтобы ваша пиццерия стала самой популярной в городе. Развивайте свой бизнес, обретайте новых клиентов и добивайтесь финансового успеха, создавая уникальную империю пиццы, которая станет легендой!
МОД МЕНЮ
Множитель урона
Неограниченный опытный
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