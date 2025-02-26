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глубокая яма копание симулятор

глубокая яма копание симулятор 1.0.2

Погрузитесь в реалистичный мир подземных тайн и сокровищ
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tap2View
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Deep Hole Digging Simulator 3D предлагает вам уникальное приключение, где каждое ваше движение пробивает завесу над загадками глубин. В этой реалистичной 3D игре-симуляторе копания вы почувствуете настоящий драйв от бурения сквозь землю, обнаруживая спрятанные сокровища и древние реликвии. Оттачивайте свои навыки, совершенствуйте мощные инструменты и исследуйте неизведанные подземные миры, где каждое копание открывает новые тайны и возможности.


Приготовьтесь к напряженным моментам и захватывающему игровому процессу, где каждое нажатие становится шагом к великой награде. Глубокие ямы, скрытые лабиринты и редкие находки ждут вас на каждом уровне, превращая простое копание в эпическое приключение. Откройте для себя силу земли, улучшайте свое снаряжение и станьте настоящим мастером подземных исследований в этом динамичном симуляторе!


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Скачать глубокая яма копание симулятор 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

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