Описание

Richdom - Tycoon Sim предлагает вам окунуться в мир финансовых приключений, где под вашим управлением окажутся рестораны, отели, банки и другие городские достопримечательности. Постройте настоящий золотой город, наблюдая за тем, как автоматизация доходов помогает вам зарабатывать даже в автономном режиме. Нанимайте элитных менеджеров, улучшайте свои здания и получайте всё больше денег без особых усилий — станьте настоящим магнатом, способным возвести империю в кратчайшие сроки.





Погрузитесь в атмосферу бесконечного веселья и почувствуйте азарт, когда ваши активы начинают расти в геометрической прогрессии. Каждое новое достижение приближает вас к званию всесильного воротилы бизнеса, а широкие возможности развития позволяют постоянно искать новые пути увеличения прибыли. Достигните безграничного богатства и станьте тем, кто превратит обычный городок в один из самых влиятельных финансовых центров!