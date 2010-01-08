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Richdom - Tycoon Sim (Мод меню)

Richdom - Tycoon Sim (Мод меню) 1.1.0

Создавайте процветающий бизнес и автоматизируйте прибыль в новой экономической игре
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AE Mobile Inc
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Richdom - Tycoon Sim предлагает вам окунуться в мир финансовых приключений, где под вашим управлением окажутся рестораны, отели, банки и другие городские достопримечательности. Постройте настоящий золотой город, наблюдая за тем, как автоматизация доходов помогает вам зарабатывать даже в автономном режиме. Нанимайте элитных менеджеров, улучшайте свои здания и получайте всё больше денег без особых усилий — станьте настоящим магнатом, способным возвести империю в кратчайшие сроки.


Погрузитесь в атмосферу бесконечного веселья и почувствуйте азарт, когда ваши активы начинают расти в геометрической прогрессии. Каждое новое достижение приближает вас к званию всесильного воротилы бизнеса, а широкие возможности развития позволяют постоянно искать новые пути увеличения прибыли. Достигните безграничного богатства и станьте тем, кто превратит обычный городок в один из самых влиятельных финансовых центров!


Информация о модах
  • Меню модов
  • 10-кратная глобальная скорость
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Richdom - Tycoon Sim (Мод меню) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

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