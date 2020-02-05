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Побег из Закулисья: Уровень 2

Побег из Закулисья: Уровень 2 1.0.1.3

Откройте опасное пространство Закулисья и спаситесь от невидимых угроз!
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Версия:
1.0.1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Davilkus Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Побег из Закулисья: Уровень 2 приглашает вас в запутанный лабиринт индустриальных коридоров и комнат, где каждый уголок таит в себе опасность. Ваше задание — активировать все рычаги и найти путь на свободу, обгоняя Большого улыбающегося и прячась от Роя улыбающихся, который оживает при каждом мигании света. Однако особую осторожность требуется при встрече со Статуей, ведь она невероятно быстра, хотя и замирает под вашим пристальным взглядом.


В этой увлекательной игре вас ждет сканер сущностей, помогающий заранее выявлять противников, а также полезная миндальная вода, восстанавливающая силы в критические моменты. Чтобы спастись, вы можете запирать гермоворота и прятаться в шкафчиках, пока опасность не утихнет. Приготовьтесь к настоящему испытанию на выносливость и сообразительность, ведь каждый неверный шаг может стоить вам шанса выбраться живым!


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Хорроры
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