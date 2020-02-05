Описание

Побег из Закулисья: Уровень 2 приглашает вас в запутанный лабиринт индустриальных коридоров и комнат, где каждый уголок таит в себе опасность. Ваше задание — активировать все рычаги и найти путь на свободу, обгоняя Большого улыбающегося и прячась от Роя улыбающихся, который оживает при каждом мигании света. Однако особую осторожность требуется при встрече со Статуей, ведь она невероятно быстра, хотя и замирает под вашим пристальным взглядом.





В этой увлекательной игре вас ждет сканер сущностей, помогающий заранее выявлять противников, а также полезная миндальная вода, восстанавливающая силы в критические моменты. Чтобы спастись, вы можете запирать гермоворота и прятаться в шкафчиках, пока опасность не утихнет. Приготовьтесь к настоящему испытанию на выносливость и сообразительность, ведь каждый неверный шаг может стоить вам шанса выбраться живым!