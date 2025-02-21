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World War: Machines Conquest (Мод, Без рекламы)

World War: Machines Conquest (Мод, Без рекламы) 10220

Стратегическая битва на историческом фронте в World War: Machines Conquest
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Версия:
10220
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
NDREAM Corp.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

World War: Machines Conquest предлагает игрокам уникальный шанс стать командующим в самых эпических сражениях Второй мировой войны. Сражайтесь с миллионами игроков по всему миру, создавая и модернизируя свою армию боевых машин, от танков до самолетов. В этой захватывающей стратегической игре важны как хитрость, так и храбрость, чтобы одержать победу.


Начните свой путь с управления ресурсами, собирая жизненно важные припасы для улучшения своей базы и создания непобедимой армии. Стройте важные здания для усиления своей обороны, укрепляйте свои войска и расширяйте территорию. Каждый ваш выбор влияет на стойкость вашей крепости против врагов, а удачные стратегии помогут вам выжить и победить.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать World War: Machines Conquest (Мод, Без рекламы) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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