Описание

World War: Machines Conquest предлагает игрокам уникальный шанс стать командующим в самых эпических сражениях Второй мировой войны. Сражайтесь с миллионами игроков по всему миру, создавая и модернизируя свою армию боевых машин, от танков до самолетов. В этой захватывающей стратегической игре важны как хитрость, так и храбрость, чтобы одержать победу.





Начните свой путь с управления ресурсами, собирая жизненно важные припасы для улучшения своей базы и создания непобедимой армии. Стройте важные здания для усиления своей обороны, укрепляйте свои войска и расширяйте территорию. Каждый ваш выбор влияет на стойкость вашей крепости против врагов, а удачные стратегии помогут вам выжить и победить.