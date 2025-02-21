World War: Machines Conquest (Мод, Без рекламы) 10220
Стратегическая битва на историческом фронте в World War: Machines Conquest
Версия:
10220
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
NDREAM Corp.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
14
Описание
World War: Machines Conquest предлагает игрокам уникальный шанс стать командующим в самых эпических сражениях Второй мировой войны. Сражайтесь с миллионами игроков по всему миру, создавая и модернизируя свою армию боевых машин, от танков до самолетов. В этой захватывающей стратегической игре важны как хитрость, так и храбрость, чтобы одержать победу.
Начните свой путь с управления ресурсами, собирая жизненно важные припасы для улучшения своей базы и создания непобедимой армии. Стройте важные здания для усиления своей обороны, укрепляйте свои войска и расширяйте территорию. Каждый ваш выбор влияет на стойкость вашей крепости против врагов, а удачные стратегии помогут вам выжить и победить.
Информация о модах
Взлом скорости, без рекламы.
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