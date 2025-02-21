Ragdoll Hit (Мод, Много денег) 0.6.1
Погрузитесь в динамичный мир с захватывающими боями и реалистичной физикой
Версия:
0.6.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kids Games LLC
Обновлено:
Сегодня, 13:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание
Погрузитесь в уникальное приключение, где каждый удар превращается в настоящее зрелище. В Ragdoll Hit вы окунетесь в атмосферу экшн-игры о стикменах, где каждый бой оживает благодаря реалистичной физике ragdoll.
Выбирайте из множества оружия – от мечей до молотов – чтобы преодолевать сложные уровни и сражаться с могущественными боссами. Непрерывный поток динамичных сражений и захватывающие испытания гарантируют, что любители экшн-игр найдут здесь море удовольствия и адреналина.
Информация о модах
В игре вы можете тратить деньги по своему усмотрению, количество имеющихся у вас денег не имеет значения.
Все оружие и персонажи в игре разблокированы.
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