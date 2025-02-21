Описание

Погрузитесь в уникальное приключение, где каждый удар превращается в настоящее зрелище. В Ragdoll Hit вы окунетесь в атмосферу экшн-игры о стикменах, где каждый бой оживает благодаря реалистичной физике ragdoll.





Выбирайте из множества оружия – от мечей до молотов – чтобы преодолевать сложные уровни и сражаться с могущественными боссами. Непрерывный поток динамичных сражений и захватывающие испытания гарантируют, что любители экшн-игр найдут здесь море удовольствия и адреналина.