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Project Breach Online CQB FPS (Мод, Много денег)

Project Breach Online CQB FPS (Мод, Много денег) 7.2

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Версия:
7.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
1Car2Wills Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21 154
Скриншоты
Описание

Project Breach Online CQB FPS погружает игроков в мир высокооктановых сражений на коротких дистанциях, где каждое ваше решение, каждое движение может решить исход битвы. Этот жанр, известный своим интенсивным и быстрым геймплеем, требует от игрока максимальной концентрации и ловкости.


При первом входе в игру вы ощутите напряжение на каждом углу. Карта дизайнерски разработана так, чтобы обеспечивать множество маршрутов, укрытий и точек для засад. Это создает ощущение, что опасность поджидает вас на каждом шагу, делая каждую секунду игры напряженной и захватывающей.


Оружейный арсенал в Project Breach Online разнообразен, и каждое оружие имеет свои уникальные характеристики и стиль игры. Это позволяет игрокам экспериментировать и находить тот стиль боя, который им наиболее подходит. Будь то шумный дробовик для ближнего боя или бесшумный пистолет для стелс-атак, у вас будет все необходимое, чтобы доминировать на поле боя.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Project Breach Online CQB FPS (Мод, Много денег) v7.2 MOD APK

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Скачать Project Breach Online CQB FPS (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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