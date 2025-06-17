Chefcito Asesino (Мод, Много денег) 1.9
Chefcito Asesino — это сайд-скроллер с современным техно-дизайном, в котором игрок будет проходить различные уровни, прыгая по платформам и побеждая врагов. Выкогда-нибудь оказывались в месте, где нечего делать?
Chefcito Asesino — идеальная игра, чтобы выпустить пар и повеселиться, выясняя, как перейти к следующей главе вашего приключения.
Вы любите платформеры, но хотите перемен? Не беспокойтесь, Chefcito Asesino позволит вам открыть для себя новые миры, показав вам, насколько увлекательным может быть платформер с новой точки зрения! В игре более 60 уровней и 30 достижений, которые можно разблокировать для игроков.
- Меню модов
- Режим Бога
- Скорострельность
- Множитель скорости движения
- Враг с низким уровнем здоровья
- Медленный враг
- Враг без повреждений
Скачать Chefcito Asesino (Мод, Много денег) v1.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.