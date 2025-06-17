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Chefcito Asesino (Мод, Много денег)

Chefcito Asesino (Мод, Много денег) 1.9

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Версия:
1.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Loquendero Dev
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 00:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
438
Скриншоты
Описание

Chefcito Asesino — это сайд-скроллер с современным техно-дизайном, в котором игрок будет проходить различные уровни, прыгая по платформам и побеждая врагов. Выкогда-нибудь оказывались в месте, где нечего делать?


Chefcito Asesino — идеальная игра, чтобы выпустить пар и повеселиться, выясняя, как перейти к следующей главе вашего приключения.

Вы любите платформеры, но хотите перемен? Не беспокойтесь, Chefcito Asesino позволит вам открыть для себя новые миры, показав вам, насколько увлекательным может быть платформер с новой точки зрения! В игре более 60 уровней и 30 достижений, которые можно разблокировать для игроков.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Скорострельность
  • Множитель скорости движения
  • Враг с низким уровнем здоровья
  • Медленный враг
  • Враг без повреждений
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 Теги темы: Много денег

Скачать Chefcito Asesino (Мод, Много денег) v1.9 MOD APK

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Скачать Chefcito Asesino (Мод, Много денег) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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