Описание

Chefcito Asesino — это сайд-скроллер с современным техно-дизайном, в котором игрок будет проходить различные уровни, прыгая по платформам и побеждая врагов. Выкогда-нибудь оказывались в месте, где нечего делать?





Chefcito Asesino — идеальная игра, чтобы выпустить пар и повеселиться, выясняя, как перейти к следующей главе вашего приключения.

Вы любите платформеры, но хотите перемен? Не беспокойтесь, Chefcito Asesino позволит вам открыть для себя новые миры, показав вам, насколько увлекательным может быть платформер с новой точки зрения! В игре более 60 уровней и 30 достижений, которые можно разблокировать для игроков.