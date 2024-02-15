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Project Playtime Mobile (Мод, Без рекламы)

Project Playtime Mobile (Мод, Без рекламы) 0.5.0

Погрузитесь в мир совместных испытаний и выживания на пределе возможностей
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Версия:
0.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 650 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В Project Playtime Mobile вас ждет уникальное сочетание многопользовательской командной динамики и напряжения survival horror. Игроки погружаются в атмосферу, где каждое действие имеет значение, а сотрудничество становится ключевым элементом успеха. Пройдите через искусно разработанные уровни, наполненные творческими задачами и захватывающими моментами, чтобы испытать свои навыки и доказать свою храбрость.


Оказавшись в жутком, но интригующем окружении, вам предстоит не только преодолевать опасности, но и разгадывать загадки, требующие смелых решений и стратегического мышления. Project Playtime Mobile предлагает неповторимый опыт, где каждый игрок становится неотъемлемой частью команды, способной изменить исход миссии в мире, полном страха и адреналина.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Project Playtime Mobile (Мод, Без рекламы) v0.5.0 MOD APK

Скачать Project Playtime Mobile (Мод, Без рекламы) 650 Мб Ссылка 2 650 Мб
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