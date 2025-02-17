android-1.ru / Игры / Экшен / Obby Snowboard Parkour Racing (Мод, Без рекламы)
Obby Snowboard Parkour Racing (Мод, Без рекламы)

Obby Snowboard Parkour Racing (Мод, Без рекламы) 1.2.1

Пройдите экстремальные трассы и испытайте трюки на заоблачной скорости
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TakeTop Entertainment
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Obby Snowboard Parkour Racing унесет вас в мир невероятных приключений и острых ощущений, где каждая гора превращается в арену для умопомрачительных спусков. Пристегните свой сноуборд (или ховерборд) и отправляйтесь на заоблачные плато, выполняя головокружительные прыжки и срывая бурные аплодисменты. Сложные препятствия, узкие уступы и коварные ловушки – все это потребует собранности и быстроты реакции, ведь паркур здесь играет важнейшую роль. Привыкайте к постоянному приливу адреналина, потому что каждый новый метр трассы готовит еще больше испытаний и возможностей проверить силу воли.


В Obby Snowboard Parkour Racing вы раскроете свои навыки паркура и маневрирования, преодолевая сотни уникальных уровней. Оттачивайте скорость и меткость движений, совершенствуйте технику разворотов и скольжений, чтобы стать истинным мастером снежных трасс. Это не просто экстремальные гонки: атмосферная графика и яркие эффекты погрузят вас в особую реальность, где каждое движение дарит острые ощущения, а победа становится по-настоящему заслуженной наградой. Готовы ли вы взобраться на самый пик мастерства и оставить позади соперников на сверкающих снежных вершинах? Пришло время проверить себя на выносливость и скорость.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Obby Snowboard Parkour Racing (Мод, Без рекламы) v1.2.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Obby Snowboard Parkour Racing (Мод, Без рекламы) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
DemonBorne-Roguelike ARPG (Мод, Неограниченные навыки)
DemonBorne-Roguelike ARPG (Мод, Неограниченные навыки)
Version: 1.0.9
Streets of Rage 2 Classic (Мод, Без рекламы)
Streets of Rage 2 Classic (Мод, Без рекламы)
Version: 8.0.0
Delta Force (Полная версия)
Delta Force (Полная версия)
Version: 1.202.37100.47
Dopples World (Мод меню)
Dopples World (Мод меню)
Version: 4.0.9
КиберКонтроль: Другая жизнь (Мод, Без рекламы)
КиберКонтроль: Другая жизнь (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.2
Random Adventure Roguelike II (Мод, Unlocked)
Random Adventure Roguelike II (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.3
DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked)
DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.4
Glow Fashion Idol (Мод, Много ресурсов)
Glow Fashion Idol (Мод, Много ресурсов)
Version: 0.4.9

Отзывы о Obby Snowboard Parkour Racing (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив