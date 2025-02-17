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Streets of Rage 2 Classic (Мод, Без рекламы)

Streets of Rage 2 Classic (Мод, Без рекламы) 8.0.0

Откройте для себя легендарную классическую экшн-игру на мобильном устройстве
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Версия:
8.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SEGA
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Streets of Rage 2 — это культовая игра с уличными драками, которая вновь доступна на мобильных устройствах совершенно бесплатно! Погрузитесь в атмосферу ностальгии и окунитесь в мир классического экшена от SEGA, где динамичные бои, яркие персонажи и насыщенный саундтрек возвращают воспоминания о золотой эре консольных игр. Новая версия включает в себя все любимые элементы оригинала, сохраняя при этом интуитивно понятный интерфейс и удобство управления, адаптированные для современных мобильных платформ.


В этой захватывающей истории Мистер Икс вернулся и жаждет мести, похитив Адама Хантера, что вынуждает героев Streets of Rage – Аксл, Блейз, Скейта и рестлера Макса – объединиться для противостояния злодею и его криминальному синдикату. Используйте новые блиц-атаки и специальные удары, чтобы очистить город от преступников и восстановить справедливость. Streets of Rage 2 — это не только часть постоянно растущей серии SEGA Forever, но и настоящий сокровищница классических игр, получившая новую жизнь на мобильных устройствах для современных фанатов экшена.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Streets of Rage 2 Classic (Мод, Без рекламы) v8.0.0 MOD APK

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Скачать Streets of Rage 2 Classic (Мод, Без рекламы) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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