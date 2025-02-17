Описание

Streets of Rage 2 — это культовая игра с уличными драками, которая вновь доступна на мобильных устройствах совершенно бесплатно! Погрузитесь в атмосферу ностальгии и окунитесь в мир классического экшена от SEGA, где динамичные бои, яркие персонажи и насыщенный саундтрек возвращают воспоминания о золотой эре консольных игр. Новая версия включает в себя все любимые элементы оригинала, сохраняя при этом интуитивно понятный интерфейс и удобство управления, адаптированные для современных мобильных платформ.





В этой захватывающей истории Мистер Икс вернулся и жаждет мести, похитив Адама Хантера, что вынуждает героев Streets of Rage – Аксл, Блейз, Скейта и рестлера Макса – объединиться для противостояния злодею и его криминальному синдикату. Используйте новые блиц-атаки и специальные удары, чтобы очистить город от преступников и восстановить справедливость. Streets of Rage 2 — это не только часть постоянно растущей серии SEGA Forever, но и настоящий сокровищница классических игр, получившая новую жизнь на мобильных устройствах для современных фанатов экшена.