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КиберКонтроль: Другая жизнь (Мод, Без рекламы)

КиберКонтроль: Другая жизнь (Мод, Без рекламы) 1.1.2

Откройте для себя мир безграничных моральных выборов в антиутопическом будущем
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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Cat Games Studio
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

CyberControl: Another Life – великолепный представитель текстовых приключений, который погружает вас в насыщенный событиями мир антиутопии. В роли пограничника вы оказываете прямое влияние на судьбы людей, пересекающих границу, и каждое ваше действие становится решающим. Здесь нет простых категорий «добро» и «зло»: все зависит от ваших решений, оценки документов, данных из базы и ваших слов в диалогах. Ваши действия не только определяют, пройдет ли человек через границу, но и формируют динамику всего общества.


Погрузитесь в интерактивное повествование, где каждое принятое решение влияет на жизнь множества персонажей. CyberControl: Another Life предлагает вам уникальный опыт, в котором ваша интуиция, логика и умение анализировать ситуацию становятся ключевыми для выживания в сложном и многогранном мире. Для поклонников качественных сценариев без видимых ограничений эта игра откроет новые горизонты интерактивного повествования, позволяя вам самим решать, какой будет судьба людей и как изменится будущее.


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