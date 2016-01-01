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Carmen Sandiego NETFLIX (Мод, Unlocked)

Carmen Sandiego NETFLIX (Мод, Unlocked) 1.0.1g b311

Погрузитесь в мир интерактивных приключений и расследований
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Версия:
1.0.1g b311
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Carmen Sandiego NETFLIX — это прекрасное развлечение для фанатов оригинальных приключений легендарной героини, а также для тех, кто ценит красивые, стильные и захватывающие проекты, не дающие скучать. В этой интерактивной истории именно геймер влияет на ход событий, направляя похождения главной героини, которая сталкивается с деятельностью коварной организации, реализующей свой секретный план. Атмосфера игры наполнена динамичными расследованиями, сменой декораций и яркими визуальными эффектами, что делает каждое новое задание настоящим вызовом.


Погрузитесь в мир, где размах операций и масштабы проворачиваемых интриг становятся поистине грандиозными. Вам предстоит поспешить, чтобы успеть сорвать все выходки противника и предотвратить надвигающуюся угрозу. Благодаря интерактивным расследованиям и захватывающему геймплею, каждая минута игры приносит массу эмоций и незабываемых впечатлений, позволяя вам влиять на судьбу героини и открывать новые тайны с каждым шагом.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Carmen Sandiego NETFLIX (Мод, Unlocked) 207 Мб Ссылка 2 207 Мб
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