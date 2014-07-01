Описание

Хороший Кофе, Отличный Кофе приглашает вас отправиться в увлекательное кафе-приключение, где каждое утро начинается с аромата свежесваренного кофе. Предварительно зарегистрировавшись, вы получите две премиум-награды БЕСПЛАТНО на запуске, а стартовый комплект с красивой кассой и банкой для чаевых станет вашим первым шагом к созданию идеальной кофейни. Эта игра-симулятор от TapBlaze предлагает вам окунуться в мир кулинарного мастерства, где вы будете готовить вкуснейшие напитки и экспериментировать с новыми рецептами, чтобы удивить самых требовательных клиентов.





Погружаясь в атмосферу настоящего кофейного творчества, вы будете модернизировать свой магазин с помощью новых декораций и оборудования, управлять расходами и строить отношения с посетителями. Исполняйте причудливые заказы, заводите друзей и соперников, и позвольте каждому уголку вашей кофейни рассказать свою историю. Станьте лучшим бариста в городе, вдохновляйте местное сообщество своим мастерством и превратите своё заведение в настоящий центр притяжения для всех ценителей качественного кофе.