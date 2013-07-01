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Aarik And The Ruined Kingdom (Полная версия)

Aarik And The Ruined Kingdom (Полная версия) 1.2.37

Погрузитесь в мир приключений: восстановите разрушенное королевство
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Версия:
1.2.37
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Shatterproof Games
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в увлекательное путешествие, где отважный принц, обладая волшебной короной и неоценимыми навыками, отправляется на поиски восстановления разрушенного королевства своего отца. Эта занимательная головоломка не только радует симпатичной графикой, но и развивает ваше мышление, предлагая массу умственных испытаний.


Вас ждёт множество уровней с постоянной сменой условий и декораций, а разнообразные механики — от управления персонажем до вращения камеры — обеспечат свежесть и динамичность игрового процесса. Каждый новый этап открывает перед вами уникальные задачи, требующие логического подхода и стратегического мышления, чтобы вернуть королевству былую славу.


Если вы ищете способ не только отвлечься от повседневной рутины, но и провести время с пользой для ума, этот проект станет настоящим подарком. Оцените нестандартный сюжет, глубину механик и яркость визуального исполнения, и позвольте себе насладиться приключением, которое точно оставит незабываемые впечатления!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Aarik And The Ruined Kingdom (Полная версия) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб
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