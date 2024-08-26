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Hidden Through Time 2 (Полная версия)

Hidden Through Time 2 (Полная версия) 1.0.63-7-0

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Версия:
1.0.63-7-0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rogueside
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 468 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
181
Скриншоты
Описание

Отправляйтесь в захватывающее приключение по поиску скрытых предметов в мире магии и мифов с Hidden Through Time 2! Исследуйте очаровательные рисованные сцены, наполненные бесчисленными искусно спрятанными объектами. Пройдите захватывающую историю, охватывающую четыре мистические эпохи, и раскройте тайны каждой из них.


С помощью новых возможностей "Сдвига реальности" вы сможете рассматривать сцены в измененных состояниях, таких как ночь и зима, что добавляет атмосферы и загадочности к вашему поиску. Hidden Through Time 2 впечатлит вас игривой атмосферой, сказочной графикой и бесконечными открытиями за каждым углом.


Погрузитесь в мистическое прошлое и раскройте тайны каждой эпохи, внимательно исследуя сцены, полные индивидуальности и сюрпризов, ожидающих, чтобы их обнаружили. Путешествие в магический мир начинается прямо сейчас - готовы ли вы к этому захватывающему путешествию?


Информация о модах

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