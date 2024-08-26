Описание

Отправляйтесь в захватывающее приключение по поиску скрытых предметов в мире магии и мифов с Hidden Through Time 2! Исследуйте очаровательные рисованные сцены, наполненные бесчисленными искусно спрятанными объектами. Пройдите захватывающую историю, охватывающую четыре мистические эпохи, и раскройте тайны каждой из них.





С помощью новых возможностей "Сдвига реальности" вы сможете рассматривать сцены в измененных состояниях, таких как ночь и зима, что добавляет атмосферы и загадочности к вашему поиску. Hidden Through Time 2 впечатлит вас игривой атмосферой, сказочной графикой и бесконечными открытиями за каждым углом.





Погрузитесь в мистическое прошлое и раскройте тайны каждой эпохи, внимательно исследуя сцены, полные индивидуальности и сюрпризов, ожидающих, чтобы их обнаружили. Путешествие в магический мир начинается прямо сейчас - готовы ли вы к этому захватывающему путешествию?