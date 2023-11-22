Idle Survivor - Tower Defense (Мод меню) 0.4.0
Вступайте в бой против зомби в мире пустоши в игре Idle Survivor – Tower Defense, где ваша башня — последняя надежда на выживание в этом апокалиптическом кошмаре. Освежите свои стратегические навыки, усиливайте оборону и готовьтесь к жестоким атакам нежити.
Используйте мудрость и силу улучшений, а также мощные карты способностей и снаряжения, чтобы отразить волны зомби и защитить свою башню. Отправляйтесь на исследование локаций в поисках выживших и необходимых припасов, и встречайтесь лицом к лицу с уникальными боссами-мутантами.
Не позволяйте смерти привести к поражению — воспользуйтесь геном возрождения, чтобы извлечь уроки из каждой неудачи и продолжить борьбу. С элементами простоя и ролевой игры, игра предлагает захватывающий и приятный опыт выживания в мире апокалипсиса.
- Мод меню
- Режим бога
- Неограниченное количество пуль
- Без рекламы
Скачать Idle Survivor - Tower Defense (Мод меню) 0.4.0 взлом
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