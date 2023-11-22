Вступайте в бой против зомби в мире пустоши в игре Idle Survivor – Tower Defense, где ваша башня — последняя надежда на выживание в этом апокалиптическом кошмаре. Освежите свои стратегические навыки, усиливайте оборону и готовьтесь к жестоким атакам нежити.





Используйте мудрость и силу улучшений, а также мощные карты способностей и снаряжения, чтобы отразить волны зомби и защитить свою башню. Отправляйтесь на исследование локаций в поисках выживших и необходимых припасов, и встречайтесь лицом к лицу с уникальными боссами-мутантами.





Не позволяйте смерти привести к поражению — воспользуйтесь геном возрождения, чтобы извлечь уроки из каждой неудачи и продолжить борьбу. С элементами простоя и ролевой игры, игра предлагает захватывающий и приятный опыт выживания в мире апокалипсиса.