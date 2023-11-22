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Idle Survivor - Tower Defense (Мод меню)

Idle Survivor - Tower Defense (Мод меню) 0.4.0

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Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Gilvius Games
Версия:
0.4.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.GilviusGames.IdleSurvivorTowerDefense
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
858

Вступайте в бой против зомби в мире пустоши в игре Idle Survivor – Tower Defense, где ваша башня — последняя надежда на выживание в этом апокалиптическом кошмаре. Освежите свои стратегические навыки, усиливайте оборону и готовьтесь к жестоким атакам нежити.


Используйте мудрость и силу улучшений, а также мощные карты способностей и снаряжения, чтобы отразить волны зомби и защитить свою башню. Отправляйтесь на исследование локаций в поисках выживших и необходимых припасов, и встречайтесь лицом к лицу с уникальными боссами-мутантами.


Не позволяйте смерти привести к поражению — воспользуйтесь геном возрождения, чтобы извлечь уроки из каждой неудачи и продолжить борьбу. С элементами простоя и ролевой игры, игра предлагает захватывающий и приятный опыт выживания в мире апокалипсиса.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Режим бога
  • Неограниченное количество пуль
  • Без рекламы
 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Survivor - Tower Defense (Мод меню) 0.4.0 взлом

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Скачать Idle Survivor - Tower Defense (Мод меню)
70 Мб
Ссылка 2
70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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