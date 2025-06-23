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Ghost In The Mirror (Полная версия)

Ghost In The Mirror (Полная версия) v1.1.17

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Версия:
1.1.17
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sui Arts
Категория:
Платные / Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 18:49
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 557
Описание

Ghost In The Mirror - это захватывающее пиксельное приключение, которое оживляет атмосферу игр 90-х годов. Оно пропитано не только увлекательной историей, но и массой юмора, шуток и запоминающихся персонажей, создающих уникальный и безумный мир.


В этой игре геймеры отправятся в удивительное путешествие, где столкнутся с привидениями, проклятиями и различными загадками. Однако, несмотря на пугающие темы, игра настроена на юмор и создает атмосферу, в которой даже самые страшные моменты становятся поводом для улыбки.


С необычными персонажами и захватывающими поворотами сюжета "Ghost In The Mirror" придется по вкусу фанатам ретро-игр и тем, кто ценит олдскульный стиль и непринужденный юмор. Это приключение не только подарит игрокам море удовольствия, но и заставит вспомнить дух золотой эпохи игровой индустрии.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Ghost In The Mirror (Полная версия) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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