Описание

Ghost In The Mirror - это захватывающее пиксельное приключение, которое оживляет атмосферу игр 90-х годов. Оно пропитано не только увлекательной историей, но и массой юмора, шуток и запоминающихся персонажей, создающих уникальный и безумный мир.





В этой игре геймеры отправятся в удивительное путешествие, где столкнутся с привидениями, проклятиями и различными загадками. Однако, несмотря на пугающие темы, игра настроена на юмор и создает атмосферу, в которой даже самые страшные моменты становятся поводом для улыбки.





С необычными персонажами и захватывающими поворотами сюжета "Ghost In The Mirror" придется по вкусу фанатам ретро-игр и тем, кто ценит олдскульный стиль и непринужденный юмор. Это приключение не только подарит игрокам море удовольствия, но и заставит вспомнить дух золотой эпохи игровой индустрии.