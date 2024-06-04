Земля туманов (Мод меню) 11.19.0
Станьте самым могущественным правителем морей, собрав семь тайных сокровищ
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FunPlus International AG
Версия:
11.19.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 12:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 795 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
755
Погрузитесь в увлекательное путешествие по мрачным просторам Земли Туманов, где каждый шаг наполнен опасностью и загадками. Вам предстоит собирать семь тайных сокровищ, разбросанных по этому загадочному миру, и стать самым могущественным правителем морей. Но будьте осторожны: каждое из этих сокровищ скрывает в себе не только бесценные сокровища, но и ужасные испытания. Вам придется сражаться с монстрами, исследовать забытые руины и раскрывать тайны древних богов морей.
Запаситесь факелами и смело отправляйтесь в путь, освещая свой путь светом знания и мужества. Вас ждут захватывающие приключения, непредсказуемые повороты сюжета и возможность стать легендарным правителем морей в мире Земли Туманов!
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Скорость игры
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