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Земля туманов (Мод меню)

Земля туманов (Мод меню) 11.19.0

Станьте самым могущественным правителем морей, собрав семь тайных сокровищ
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FunPlus International AG
Версия:
11.19.0
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 795 Мб
id приложения:
com.funplus.mc
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
755

Погрузитесь в увлекательное путешествие по мрачным просторам Земли Туманов, где каждый шаг наполнен опасностью и загадками. Вам предстоит собирать семь тайных сокровищ, разбросанных по этому загадочному миру, и стать самым могущественным правителем морей. Но будьте осторожны: каждое из этих сокровищ скрывает в себе не только бесценные сокровища, но и ужасные испытания. Вам придется сражаться с монстрами, исследовать забытые руины и раскрывать тайны древних богов морей.


Запаситесь факелами и смело отправляйтесь в путь, освещая свой путь светом знания и мужества. Вас ждут захватывающие приключения, непредсказуемые повороты сюжета и возможность стать легендарным правителем морей в мире Земли Туманов!


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Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Земля туманов (Мод меню) 11.19.0 взлом

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Скачать Земля туманов (Мод меню)
795 Мб
Ссылка 2
795 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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