Описание

The Longing — это уникальный приключенческий проект с оригинальной концепцией игровой механики. В этой игре геймплей продлится ровно четыреста дней после старта, а время внутри игры будет течь независимо от действий игроков. Они могут отправиться вместе с главным героем в путешествие по подземному миру или заняться своими делами, забыв о проекте. В любом случае, результат будет достигнут, если только игроки не удалят эту удивительную игру.





Протагонистом игры станет последний слуга некогда могущественного короля. Он погрузился в глубокий и долгий сон, чтобы восстановить свои былые силы. Теперь лучшему слуге остается только ждать пробуждения своего босса.





"The Longing" предлагает уникальный и захватывающий игровой опыт, который подарит игрокам возможность погрузиться в атмосферный мир истории, ждущей своего завершения. Сможете ли вы выжить в этом мире долгого ожидания и раскрыть все его тайны?