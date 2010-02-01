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The Longing (Полная версия)

The Longing (Полная версия) 1.22

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Версия:
1.22
Требования:
Android 10
Разработчик:
Application Systems Heidelberg
Категория:
Платные / Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 715 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 747
Скриншоты
Описание

The Longing — это уникальный приключенческий проект с оригинальной концепцией игровой механики. В этой игре геймплей продлится ровно четыреста дней после старта, а время внутри игры будет течь независимо от действий игроков. Они могут отправиться вместе с главным героем в путешествие по подземному миру или заняться своими делами, забыв о проекте. В любом случае, результат будет достигнут, если только игроки не удалят эту удивительную игру.


Протагонистом игры станет последний слуга некогда могущественного короля. Он погрузился в глубокий и долгий сон, чтобы восстановить свои былые силы. Теперь лучшему слуге остается только ждать пробуждения своего босса.


"The Longing" предлагает уникальный и захватывающий игровой опыт, который подарит игрокам возможность погрузиться в атмосферный мир истории, ждущей своего завершения. Сможете ли вы выжить в этом мире долгого ожидания и раскрыть все его тайны?


Информация о модах

полная версия

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