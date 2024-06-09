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Backrooms Escape Reality (Полная версия)

Backrooms Escape Reality (Полная версия) 3.9.1

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Nanite Dev
Версия:
3.9.1
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 600 Мб
id приложения:
com.nanitedev.backroomsmultiplayer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
159

Вступите в мир ужаса и тайн с Backrooms Escape Reality, однопользовательским приключением, которое затягивает вас в лабиринт Закулисных комнат. Как Алан, вы оказываетесь в загадочном пространстве, где реальность искажается, и каждое ваше движение может привести к смертельной опасности. Исследуйте бесконечные коридоры, заполненные тревожными звуками и тенями, которые могут стать вашей последней остановкой.


Каждый уровень игры предлагает уникальные испытания и головоломки, которые требуют не только логического мышления, но и способности справляться с нарастающим чувством страха. Вам предстоит разгадывать скрытые тайны, чтобы найти выход из этого ужасающего мира. Но будьте осторожны, ведь каждый ваш шаг привлекает внимание скрытых существ, готовых напасть в любой момент.


Backrooms Escape Reality впечатляет своей атмосферной графикой и захватывающим сюжетом, который держит в напряжении с первой минуты. Готовьтесь к психологическому триллеру, который заставит вас задуматься о том, что реально, а что - лишь иллюзия. Погрузитесь в этот пугающий мир, где только ваша смекалка и отвага помогут вам выбраться и раскрыть все его мрачные секреты.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Backrooms Escape Reality (Полная версия) 3.9.1 взлом

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Скачать Escape Backrooms Multiplayer 3.9.1
Скачать Escape Backrooms Multiplayer 3.9.1 (Ссылка 2)

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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