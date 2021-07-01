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Alien Monster Life Challenge 7 (Полная версия)

Alien Monster Life Challenge 7 (Полная версия) 16

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
IDLERO
Версия:
16
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 153 Мб
id приложения:
com.weup.alien.monster.life.challenge.chapter7
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
6

Добро пожаловать в Alien Monster Life Challenge 7, продолжение захватывающего трехмерного мира монстров, где вас ждут новые приключения и загадочные существа. В этой части игроки отправляются в Alien City, чтобы открыть новые земли, полные тайн и секретов. Каждое новое место таит в себе уникальные испытания и сюрпризы, требующие вашей смекалки и отваги.


В ней вы встретитесь как с уже знакомыми монстрами, такими как Пинк, Бангбэнг и Хуан, так и с новыми, таинственными существами из Alien City. Каждая глава игры предлагает свежие карты и увлекательные задания, которые держат вас в напряжении и побуждают к исследованию. Играйте, чтобы узнать больше о мире монстров и раскрыть все его секреты.


Приготовьтесь к новому этапу вашего приключения в Alien Monster Life Challenge 7. Вас ждут яркие визуальные эффекты, захватывающие игровые механики и таинственные монстры, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Вы готовы к встрече с неизвестным и раскрытию всех тайн Alien City? Тогда вперед, к новым открытиям и приключениям!


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Информация о модах

полная версия

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Скачать Alien Monster Life Challenge 7 (Полная версия) 16 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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