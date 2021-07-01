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Psicosis (Полная версия)

Psicosis (Полная версия) 1.7.21

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sebastian Gomez Briceño
Версия:
1.7.21
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 103 Мб
id приложения:
com.SebastianOscarGomezBriceo.Psicosis
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
24

Psicosis — это увлекательная хоррор-игра, которая предлагает игрокам погрузиться в разнообразные сценарии с качественной анимацией, харизматичными персонажами и запоминающимся звуковым сопровождением. Игра умело поддерживает сюжет, создавая атмосферу темноты и мрачности, идеально подходящую для любителей жанра.


Эстетика Psicosis сочетает в себе стиль пиксель-арта с реалистичными световыми эффектами и тенями, придавая игре уникальный и характерный оттенок. Такая комбинация особенно понравится поклонникам пиксель-арта, ценящим внимание к деталям и визуальному стилю.


В игре представлена глубокая история, наполненная гнетущей и мрачной атмосферой, где напряжение и ожидание становятся постоянными спутниками игрока. Psicosis деликатно сбалансирован для всех любителей хоррора, предлагая опыт, который будет интересен как поклонникам экстремального ужаса, так и новичкам в жанре.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Psicosis (Полная версия) 1.7.21 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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