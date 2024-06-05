Slendrina: The Mansion Horror (Полная версия) 0.8.0
Slendrina: The Mansion Horror – это захватывающая игра в жанре ужасов, где игрокам предстоит исследовать мистический особняк, наполненный тайнами и опасностями. Главной задачей в игре является поиск различных предметов, которые помогут раскрыть секреты этого зловещего места и продвинуться по сюжету.
Игровой процесс сконцентрирован вокруг исследования разных комнат и уголков особняка, где каждый предмет может быть ключом к разгадке или спасению. Однако задача усложняется присутствием призрака Слендрины, который охраняет свою территорию и не рад вторжению посторонних.
Слендрина – это загадочный и страшный персонаж, который появляется в самые неожиданные моменты, добавляя игре элемент неожиданности и страха. Игрокам необходимо быть внимательными и осторожными, чтобы избежать столкновения с призраком и продолжить исследование особняка.
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Скачать Slendrina: The Mansion Horror (Полная версия) 0.8.0 взлом
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