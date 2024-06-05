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Slendrina: The Mansion Horror (Полная версия)

Slendrina: The Mansion Horror (Полная версия) 0.8.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Playbreath
Версия:
0.8.0
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 65 Мб
id приложения:
com.Playbreath.MysteriesOfSlendrina
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
219

Slendrina: The Mansion Horror – это захватывающая игра в жанре ужасов, где игрокам предстоит исследовать мистический особняк, наполненный тайнами и опасностями. Главной задачей в игре является поиск различных предметов, которые помогут раскрыть секреты этого зловещего места и продвинуться по сюжету.


Игровой процесс сконцентрирован вокруг исследования разных комнат и уголков особняка, где каждый предмет может быть ключом к разгадке или спасению. Однако задача усложняется присутствием призрака Слендрины, который охраняет свою территорию и не рад вторжению посторонних.


Слендрина – это загадочный и страшный персонаж, который появляется в самые неожиданные моменты, добавляя игре элемент неожиданности и страха. Игрокам необходимо быть внимательными и осторожными, чтобы избежать столкновения с призраком и продолжить исследование особняка.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

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Скачать Slendrina: The Mansion Horror (Полная версия) 0.8.0 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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