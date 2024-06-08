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The Boiled One: Horror Game (Полная версия)

The Boiled One: Horror Game (Полная версия) 0.1.9

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sushi Studios
Версия:
0.1.9
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.SushiStudios.BoiledOne
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
173

The Boiled One: Horror Game - это захватывающая игра в жанре ужасов, которая заставит вас испытать истинный страх и напряжение. В глубинах игрового мира, где ужас достигает своего апогея, возникает эта игра, призванная проверить пределы вашего страха и выносливости. В «The Boiled One» жуткая сущность из легенд крипипасты переплетается с тревожной атмосферой аналогового ужаса, создавая незабываемые впечатления не для слабонервных.


Игроки оказываются в ловушке в зловещем месте на пять мучительных ночей. Каждая ночь наполнена леденящими кровь испытаниями и задачами, где единственной целью является выживание перед лицом злонамеренной сущности, известной как Вареный. Его присутствие вызывает трепет, и каждое ваше действие должно быть тщательно продумано, чтобы избежать его коварных ловушек и остаться в живых.


Погружаясь в «The Boiled One», вы испытаете жуткие моменты, которые заставят ваше сердце биться быстрее. С напряженной атмосферой, тревожной музыкой и неожиданными поворотами сюжета, эта игра предложит вам уникальный опыт в жанре ужасов, который надолго останется в вашей памяти. Сможете ли вы пережить пять ночей кошмара и раскрыть тайны, скрытые в глубинах этого мрачного мира? Только самые храбрые осмелятся принять этот вызов.


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Скачать The Boiled One: Horror Game (Полная версия) 0.1.9 взлом

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