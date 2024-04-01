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Idle Quest (Мод, Режим бога)

Idle Quest (Мод, Режим бога) 0.5.0

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Версия:
0.5.0
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
id приложения:
com.mgif.idle.quest
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
204

Вы когда-нибудь задумывались о том, что игра может постоянно развиваться, даже если вы не управляете ею? Это одно из чудес, которое может создать игра в стиле холостого хода для глобального сообщества любителей видеоигр. Если вы также хотите испытать подобный опыт, то Idle Quest станет для вас идеальным выбором. Это прекрасное сочетание праздного и ролевого жанров, которое обеспечит вас захватывающими впечатлениями.


Геймплей станет одной из важнейших особенностей, которую надеются реализовать разработчики игры. Благодаря интегрированному игровому процессу в режиме ожидания, Idle Quest позволит вашему персонажу автоматически сражаться, набираться опыта и постоянно повышать уровень, не требуя от вас активного участия в игре. Кроме того, ваши персонажи будут автоматически использовать различные типы ресурсов игры. Это действительно идеальная игра для занятых игроков, которым не всегда хватает времени на активное участие в игровом процессе.


Скриншоты

Информация о модах

1. НЕТ ПЕРЕЗАРЯДКИ НАВЫКОВ

2. РЕЖИМ БОГА


Примечание . Режим Бога означает, что даже если вы бросите кубик в бою, вы все равно сможете использовать этот навык, чтобы убить монстра.

 Теги темы: Режим бога

Скачать Idle Quest (Мод, Режим бога) 0.5.0 взлом

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Скачать Idle Quest (Мод, Режим бога)
116 Мб
Ссылка 2
116 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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