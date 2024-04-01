Вы когда-нибудь задумывались о том, что игра может постоянно развиваться, даже если вы не управляете ею? Это одно из чудес, которое может создать игра в стиле холостого хода для глобального сообщества любителей видеоигр. Если вы также хотите испытать подобный опыт, то Idle Quest станет для вас идеальным выбором. Это прекрасное сочетание праздного и ролевого жанров, которое обеспечит вас захватывающими впечатлениями.





Геймплей станет одной из важнейших особенностей, которую надеются реализовать разработчики игры. Благодаря интегрированному игровому процессу в режиме ожидания, Idle Quest позволит вашему персонажу автоматически сражаться, набираться опыта и постоянно повышать уровень, не требуя от вас активного участия в игре. Кроме того, ваши персонажи будут автоматически использовать различные типы ресурсов игры. Это действительно идеальная игра для занятых игроков, которым не всегда хватает времени на активное участие в игровом процессе.