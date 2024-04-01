Gather Friends — это веселая и динамичная игра, где юмор сочетается с элементами экшена. Сюжет начинается с неожиданного события: на спокойную деревню падает метеорит, и из него вылезают сумасшедшие животные, начинающие атаковать местных жителей. Но деревня эта не простая — она населена героями, каждый из которых готов защитить свой дом.





Игрокам предстоит узнать, смогут ли эти неподготовленные к космическим угрозам герои одолеть внезапных монстров. В этой игре предлагается смешать силу и мудрость, чтобы найти способ победить неприятелей и разгадать тайну их агрессии.





Война между героями и злобными животными, хоть и наполнена юмором, ставит перед игроками серьезные задачи. Основная цель — не просто сразиться с врагами, но и выяснить причину их злобы, чтобы восстановить мир в деревне.