android-1.ru / Игры / Gather Friends (Мод меню)
Gather Friends (Мод меню)

Gather Friends (Мод меню) 1.6.3

0
0
Скачать (577 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.6.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OfficialCaox
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 577 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
76

Gather Friends — это веселая и динамичная игра, где юмор сочетается с элементами экшена. Сюжет начинается с неожиданного события: на спокойную деревню падает метеорит, и из него вылезают сумасшедшие животные, начинающие атаковать местных жителей. Но деревня эта не простая — она населена героями, каждый из которых готов защитить свой дом.


Игрокам предстоит узнать, смогут ли эти неподготовленные к космическим угрозам герои одолеть внезапных монстров. В этой игре предлагается смешать силу и мудрость, чтобы найти способ победить неприятелей и разгадать тайну их агрессии.


Война между героями и злобными животными, хоть и наполнена юмором, ставит перед игроками серьезные задачи. Основная цель — не просто сразиться с врагами, но и выяснить причину их злобы, чтобы восстановить мир в деревне.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню
  • Режим бога
  • Высокое золото
  • Объедините любого персонажа

Примечание . Вы получите 10 000 монет каждый раз, когда продадите своего героя.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Gather Friends (Мод меню) 1.6.3 взлом

Скачать Gather Friends (Мод меню) 577 Мб Ссылка 2 577 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Хаги Ваги Плейтайм (Полная версия)
Хаги Ваги Плейтайм (Полная версия)
Версия: 1
Happy Place Horror Game (Полная версия)
Happy Place Horror Game (Полная версия)
Версия: 1
Katana Of Rin - 2D Action RPG (Мод, Режим бога)
Katana Of Rin - 2D Action RPG (Мод, Режим бога)
Версия: 2.1.5
Thieves (Полная версия)
Thieves (Полная версия)
Версия: 0.1
Howl (Мод, Unlocked)
Howl (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1.2.228-271568
My step family (18+)
My step family (18+)
Версия: Chapter 1
Shadowed Origin (18+)
Shadowed Origin (18+)
Версия: 0.5a
Jury (18+)
Jury (18+)
Версия: Episode 2

Отзывы о Gather Friends (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив