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Argus - Urban Legend (Мод меню)

Argus - Urban Legend (Мод меню) 1.2287

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SponsorAds GmbH & Co.KG
Версия:
1.2287
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
236

Argus-Urban Legend — это хоррор-игра, которая моментально погружает вас в мрачную и напряженную атмосферу ужаса с самых первых минут игры. Начало с телефонного звонка от незнакомой женщины, умоляющей о помощи с пугающим стоном, задает тон всему игровому процессу. Этот загадочный вызов моментально превращает обычную ночь в кошмар, в котором невозможно отличить реальность от галлюцинаций.


В "Argus-Urban Legend" игрокам предстоит раскрыть тайну неизвестного существа, которое, кажется, медленно уничтожает всех жителей города. С каждым шагом, с каждым расследованием, вы приближаетесь к пониманию ужасающей правды, лежащей в основе этих событий. Игра ставит перед вами не только задачу выживания, но и моральный выбор: насколько вы готовы пойти ради разгадки последнего секрета? Были ли вы честны с самими собой и другими, сталкиваясь с этими форс-мажорными обстоятельствами?


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Argus - Urban Legend (Мод меню) 1.2287 взлом

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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