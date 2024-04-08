Argus-Urban Legend — это хоррор-игра, которая моментально погружает вас в мрачную и напряженную атмосферу ужаса с самых первых минут игры. Начало с телефонного звонка от незнакомой женщины, умоляющей о помощи с пугающим стоном, задает тон всему игровому процессу. Этот загадочный вызов моментально превращает обычную ночь в кошмар, в котором невозможно отличить реальность от галлюцинаций.





В "Argus-Urban Legend" игрокам предстоит раскрыть тайну неизвестного существа, которое, кажется, медленно уничтожает всех жителей города. С каждым шагом, с каждым расследованием, вы приближаетесь к пониманию ужасающей правды, лежащей в основе этих событий. Игра ставит перед вами не только задачу выживания, но и моральный выбор: насколько вы готовы пойти ради разгадки последнего секрета? Были ли вы честны с самими собой и другими, сталкиваясь с этими форс-мажорными обстоятельствами?