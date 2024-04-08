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Cursed Fables 4: Find Objects (Мод Меню)

Cursed Fables 4: Find Objects (Мод Меню) 1.0.2

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Elephant Games AR LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 660 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
217
Скриншоты
Описание

Cursed Fables 4: Find Objects — это захватывающая игра в жанре "искать предметы", которая переносит вас в мир полный тайн и загадок. Эта игра обещает не только испытание для вашего внимания и наблюдательности, но и увлекательное приключение через разнообразные и великолепно оформленные локации. Задача игроков — найти потерянные предметы, которые критически важны для раскрытия секретов и продвижения по сюжету игры.


Каждый уровень в "Cursed Fables 4: Find Objects" предлагает уникальные вызовы и скрытые объекты, тщательно замаскированные в окружающей обстановке. Игра требует от игроков не только хорошего зрения, но и умения соединять факты и выводы, чтобы понять, где могут прятаться ключевые предметы. Поиск этих объектов не только приближает к решению мистерии, но и открывает новые сюжетные линии и развивает историю игры.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Cursed Fables 4: Find Objects (Мод Меню) 660 Мб Ссылка 2 660 Мб

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