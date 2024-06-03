Cowboy Valley (Мод, Много денег) 0.20.0
Cowboy Valley - это захватывающая многопользовательская игра, которая отправит вас и ваших друзей в эпическое приключение на Диком Западе. Вам предстоит восстановить семейное ранчо после трагической гибели вашего уважаемого отца и стать настоящими ковбоями.
В этой игре вас ждут разнообразные задачи и вызовы. Вам предстоит паси скот, заботиться о животных и развивать свой бизнес. Вы сможете путешествовать по просторам Дикого Запада, исследовать новые территории, находить сокровища и выполнять задания, чтобы заработать ресурсы.
Окружающая среда игры представлена в стиле Дикого Запада, с красивыми пейзажами, городами и дикой природой. Вы сможете ощутить атмосферу времен золотой лихорадки и стать настоящим ковбоем, собирая скот, ведя борьбу с преступностью и охраняя закон и порядок.
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона
- Множитель скорости передвижения
- Достаточное количество построек для улучшения материалов
- Собрать материал x10 (неограниченное количество денег)
Информация: вы можете получить неограниченное количество денег, если соберете x10 камней, дерева и т. д. и продадите их, повторите операцию.
Скачать Cowboy Valley (Мод, Много денег) 0.20.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство