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Cowboy Valley (Мод, Много денег)

Cowboy Valley (Мод, Много денег) 0.20.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pantelis Ioannou
Версия:
0.20.0
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.pantelisdev.cowboyvalley
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
737

Cowboy Valley - это захватывающая многопользовательская игра, которая отправит вас и ваших друзей в эпическое приключение на Диком Западе. Вам предстоит восстановить семейное ранчо после трагической гибели вашего уважаемого отца и стать настоящими ковбоями.


В этой игре вас ждут разнообразные задачи и вызовы. Вам предстоит паси скот, заботиться о животных и развивать свой бизнес. Вы сможете путешествовать по просторам Дикого Запада, исследовать новые территории, находить сокровища и выполнять задания, чтобы заработать ресурсы.


Окружающая среда игры представлена в стиле Дикого Запада, с красивыми пейзажами, городами и дикой природой. Вы сможете ощутить атмосферу времен золотой лихорадки и стать настоящим ковбоем, собирая скот, ведя борьбу с преступностью и охраняя закон и порядок.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Множитель скорости передвижения
  • Достаточное количество построек для улучшения материалов
  • Собрать материал x10 (неограниченное количество денег)

Информация: вы можете получить неограниченное количество денег, если соберете x10 камней, дерева и т. д. и продадите их, повторите операцию.

 Теги темы: Много денег

Скачать Cowboy Valley (Мод, Много денег) 0.20.0 взлом

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Скачать Cowboy Valley (Мод, Много денег)
190 Мб
Ссылка 2
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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