Cowboy Valley - это захватывающая многопользовательская игра, которая отправит вас и ваших друзей в эпическое приключение на Диком Западе. Вам предстоит восстановить семейное ранчо после трагической гибели вашего уважаемого отца и стать настоящими ковбоями.





В этой игре вас ждут разнообразные задачи и вызовы. Вам предстоит паси скот, заботиться о животных и развивать свой бизнес. Вы сможете путешествовать по просторам Дикого Запада, исследовать новые территории, находить сокровища и выполнять задания, чтобы заработать ресурсы.





Окружающая среда игры представлена в стиле Дикого Запада, с красивыми пейзажами, городами и дикой природой. Вы сможете ощутить атмосферу времен золотой лихорадки и стать настоящим ковбоем, собирая скот, ведя борьбу с преступностью и охраняя закон и порядок.