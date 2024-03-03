Smith Story 3 (Мод меню) 0.1.21
Станьте мастером кузнечного дела и вступайте в приключения в многопользовательской игре.
Smith Story 3 приглашает вас в захватывающий мир онлайн-игр, где каждый игрок может стать настоящим мастером кузнечного дела. В этой игре вы сможете создать и настроить своего собственного персонажа, развивать ремесленные навыки, управлять собственными магазинами и отправиться в увлекательные фантастические приключения.
Одним из ключевых преимуществ Smith Story 3 является его надежная многопользовательская интеграция, которая позволяет игрокам взаимодействовать друг с другом в реальном времени. Вы сможете обмениваться опытом, товаром и ресурсами с другими игроками, создавая сильные команды и сражаясь вместе с друзьями против мощных боссов.
Глубокая механика крафта позволит вам создавать уникальные предметы и экипировку, которые помогут вам преуспеть в опасных приключениях. Кроме того, управляемая игроками экономика создает захватывающую атмосферу торговли, где каждый игрок может найти свое место и достичь успеха.
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим бога
- Тупой враг
- Заморозить врага
Скачать Smith Story 3 (Мод меню) 0.1.21 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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