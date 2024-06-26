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VEREDA - Puzzle Escape Room (Полная версия)

VEREDA - Puzzle Escape Room (Полная версия) 2.5.1

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Версия:
2.5.1
Требования:
Android 10
Разработчик:
M9 Games
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 485 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
177

VEREDA - Puzzle Escape Room — это захватывающая игра в жанре escape room, которая придется по душе любителям головоломок, приключений и мистических загадок. Игра предлагает игрокам погрузиться в увлекательный мир, где каждый шаг может раскрыть новые тайны и подводные камни.


Главный герой игры получает сложное задание — проникнуть в здание городской застройки, известное своими тайнами и загадками. В этом заброшенном месте скрыто важное досье, которое может содержать ответы на многие вопросы. Цель игрока не только найти эту папку с документами, но и раскрыть тайны места, понять скрытые механизмы и правила, которые управляют этим забытым уголком города.


VEREDA отличается сложными и интеллектуальными головоломками, которые требуют от игроков нестандартного мышления и внимания к деталям. Каждая загадка в игре спроектирована так, чтобы она не только бросала вызов умственным способностям, но и позволяла глубже погрузиться в сюжет и атмосферу игры. Приключение в VEREDA ощущается не как простое решение задачек, а как постоянное открытие и разгадывание мистического и загадочного мира.


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