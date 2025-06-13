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Methods2: Secrets and Death (Полная версия)

Methods2: Secrets and Death (Полная версия) 2.0.5

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Версия:
2.0.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 558 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Methods2: Secrets and Death — новый проект от Erabit Studios и сиквел популярного детективного приключения с рисованной графикой и возможностью самостоятельного выбора действий. Игрокам предстоит помочь шпиону, внедрившемуся в группу детективов с целью саботажа их расследования. На кону стоит не только репутация, но и значительный денежный приз, что разжигает серьезные страсти, интриги и откровенные козни среди соперников.


В роли шпиона, игроки будут пользоваться хаосом, чтобы дискредитировать все ранее успешно завершённые следственные мероприятия. Вам предстоит принимать ключевые решения, влияющие на ход истории, и искать способы подорвать доверие к детективам и их работе. Это добавляет элемент стратегии и тактики, заставляя игроков тщательно планировать свои действия.


Methods2: Secrets and Death предлагает увлекательный геймплей, насыщенный интригами и неожиданными поворотами сюжета. Уникальный художественный стиль и захватывающая история делают этот проект обязательным к ознакомлению для всех любителей детективных приключений. Вы будете вовлечены в мир, где каждая ошибка может стоить вам всего, и только хитрость и смекалка помогут выйти победителем из этой сложной игры.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Methods2: Secrets and Death (Полная версия) v2.0.5 MOD APK

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Скачать Methods2: Secrets and Death (Полная версия) 558 Мб Ссылка 2 558 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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