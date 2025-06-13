Описание

Methods2: Secrets and Death — новый проект от Erabit Studios и сиквел популярного детективного приключения с рисованной графикой и возможностью самостоятельного выбора действий. Игрокам предстоит помочь шпиону, внедрившемуся в группу детективов с целью саботажа их расследования. На кону стоит не только репутация, но и значительный денежный приз, что разжигает серьезные страсти, интриги и откровенные козни среди соперников.





В роли шпиона, игроки будут пользоваться хаосом, чтобы дискредитировать все ранее успешно завершённые следственные мероприятия. Вам предстоит принимать ключевые решения, влияющие на ход истории, и искать способы подорвать доверие к детективам и их работе. Это добавляет элемент стратегии и тактики, заставляя игроков тщательно планировать свои действия.





Methods2: Secrets and Death предлагает увлекательный геймплей, насыщенный интригами и неожиданными поворотами сюжета. Уникальный художественный стиль и захватывающая история делают этот проект обязательным к ознакомлению для всех любителей детективных приключений. Вы будете вовлечены в мир, где каждая ошибка может стоить вам всего, и только хитрость и смекалка помогут выйти победителем из этой сложной игры.