android-1.ru / Игры / Приключения / LISA: The Painful (Мод, Unlocked)
LISA: The Painful (Мод, Unlocked)

LISA: The Painful (Мод, Unlocked) 1.5

Погрузись в постапокалипсис, где каждый выбор ранит, а спасение даётся болью
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Serenity Forge
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 21:44
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 562 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

LISA: The Painful — это ролевая игра с черным юмором, отчаянием и тяжёлыми решениями, действие которой разворачивается в пустошах мира Олата. Каждые пять минут ты сталкиваешься с морально тяжёлым выбором, платишь за ошибки болью и теряешь тех, кто тебе дорог — не метафорически, а буквально. Всё ради надежды, которая может оказаться иллюзией.


За комичной пиксельной графикой скрывается жестокий, искалеченный мир, где дружба — роскошь, а выживание требует жестокости. Ты можешь бить, калечить или предавать, чтобы спасти свою группу. Игра работает офлайн, рассчитана на игроков, готовых к тяжёлому опыту и непредсказуемым последствиям. В LISA нет правильного пути — есть только твой. И он будет болезненным.


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать LISA: The Painful (Мод, Unlocked) v1.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать LISA: The Painful (Мод, Unlocked) 562 Мб Ссылка 2 562 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Inside UFO: Escape Story
Inside UFO: Escape Story
Version: 0.0.2
Late Night Station Shift
Late Night Station Shift
Version: 1.1.1
METRO QUESTER - Hack & Slash (Мод, Unlocked)
METRO QUESTER - Hack & Slash (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
Obsession: Erythros (Мега Меню)
Obsession: Erythros (Мега Меню)
Version: 24.06.05
Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы)
Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Escape Game Tropical Resort (Мод, Без рекламы)
Escape Game Tropical Resort (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Super Farming Boy (Мод, Unlocked)
Super Farming Boy (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.7
Icewind Dale: Enhanced Edition (Мод, Unlocked)
Icewind Dale: Enhanced Edition (Мод, Unlocked)
Version: 2.6.6.10

Отзывы о LISA: The Painful (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив