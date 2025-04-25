LISA: The Painful (Мод, Unlocked) 1.5
Погрузись в постапокалипсис, где каждый выбор ранит, а спасение даётся болью
LISA: The Painful — это ролевая игра с черным юмором, отчаянием и тяжёлыми решениями, действие которой разворачивается в пустошах мира Олата. Каждые пять минут ты сталкиваешься с морально тяжёлым выбором, платишь за ошибки болью и теряешь тех, кто тебе дорог — не метафорически, а буквально. Всё ради надежды, которая может оказаться иллюзией.
За комичной пиксельной графикой скрывается жестокий, искалеченный мир, где дружба — роскошь, а выживание требует жестокости. Ты можешь бить, калечить или предавать, чтобы спасти свою группу. Игра работает офлайн, рассчитана на игроков, готовых к тяжёлому опыту и непредсказуемым последствиям. В LISA нет правильного пути — есть только твой. И он будет болезненным.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.