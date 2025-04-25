Описание

LISA: The Painful — это ролевая игра с черным юмором, отчаянием и тяжёлыми решениями, действие которой разворачивается в пустошах мира Олата. Каждые пять минут ты сталкиваешься с морально тяжёлым выбором, платишь за ошибки болью и теряешь тех, кто тебе дорог — не метафорически, а буквально. Всё ради надежды, которая может оказаться иллюзией.





За комичной пиксельной графикой скрывается жестокий, искалеченный мир, где дружба — роскошь, а выживание требует жестокости. Ты можешь бить, калечить или предавать, чтобы спасти свою группу. Игра работает офлайн, рассчитана на игроков, готовых к тяжёлому опыту и непредсказуемым последствиям. В LISA нет правильного пути — есть только твой. И он будет болезненным.