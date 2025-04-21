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Escape Game Tropical Resort (Мод, Без рекламы)

Escape Game Tropical Resort 1.0

Без рекламы

Используй логику, чтобы сбежать с курорта — решай загадки и ищи выход с тропического острова
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Scaebako Productions
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Escape Game Tropical Resort — это классическая игра‑побег с яркой графикой и простым управлением. Ты оказываешься запертым на райском острове и должен найти способ выбраться, исследуя окружение. Каждые несколько минут ты находишь предмет, разгадываешь загадку или вспоминаешь ранее увиденную подсказку — здесь важны внимательность и память. Игра не торопит, не наказывает, а поощряет наблюдательность и нестандартное мышление.


Все действия — через одно касание: открывай ящики, проверяй предметы, сопоставляй улики и собирай ключи. Подойдёт для всех возрастов, особенно тем, кто хочет отдохнуть и одновременно размять мозги. Игра работает офлайн, не требует доната и дарит лёгкую атмосферу тропического отдыха с налётом тайны. Сможешь ли ты раскрыть секрет курорта — или останешься здесь навсегда?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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