Описание

Escape Game Tropical Resort — это классическая игра‑побег с яркой графикой и простым управлением. Ты оказываешься запертым на райском острове и должен найти способ выбраться, исследуя окружение. Каждые несколько минут ты находишь предмет, разгадываешь загадку или вспоминаешь ранее увиденную подсказку — здесь важны внимательность и память. Игра не торопит, не наказывает, а поощряет наблюдательность и нестандартное мышление.





Все действия — через одно касание: открывай ящики, проверяй предметы, сопоставляй улики и собирай ключи. Подойдёт для всех возрастов, особенно тем, кто хочет отдохнуть и одновременно размять мозги. Игра работает офлайн, не требует доната и дарит лёгкую атмосферу тропического отдыха с налётом тайны. Сможешь ли ты раскрыть секрет курорта — или останешься здесь навсегда?