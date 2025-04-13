Oubliette Oblivion 1.0.1
Здесь нет выхода — только вверх, сквозь боль, хаос и замкнутые петли
Oubliette Oblivion не объясняет правил. Она просто запирает вас в комнате — и ждёт. Комнаты не одинаковы. Они как настроения безумца: то ярость, то тишина перед бурей, то нечто абсурдное и тревожное одновременно. Каждая дверь — вызов. Каждая победа — отсрочка неминуемого. Здесь не про прощение. Здесь про то, как далеко ты готов зайти, чтобы доказать, что можешь выжить в мире, где выживание не предусмотрено. Где ты не герой, не избранный, а просто очередной кусок плоти, бросенный в пасть башне, которую волнует только одно: когда ты сломаешься.
Но сломаться — это выбор. В Oubliette Oblivion ты не просто сражаешься — ты учишься сражаться красиво. Каждый враг — не преграда, а возможность. Каждая боль — катализатор. Ты растёшь сквозь боль, бежишь сквозь невозможность, восходишь по спирали агрессии и расчёта. Башня следит. Башня меняется. Башня помнит каждую твою ошибку. И всё, что у тебя есть — это дыхание, оружие и упрямство идти дальше. Но будешь ли ты последним, кто откроет дверь? Или ты просто ещё одно уравнение, которое решилось слишком быстро?
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